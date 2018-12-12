رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد سد ستيجلر في تنزانيا اليوم

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج بدولة تنزانيا الذى تنفذه هناك شركة المقاولون العرب.





يرافق رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و محمد عبد العاطي وزير الري و محسن صلاح رئيس مجلس ادارة المقالون العرب.





ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدى التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.





وفازت المقاولون العرب، في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا.





وتعتبر تنزانيا السد واحدًا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.