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تصريح ناري من نجم ليفربول السابق عن محمد صلاح

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:02 ص
تصريح ناري من نجم ليفربول السابق عن محمد صلاح
محمد صلاح
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مني العوضي
 
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يرى لويس جارسيا، نجم ليفربو السابق، أن محمد صلاح لا يحتفل بتسجيل الأهداف لأنه يحاول أن يثبت نفسه لكنه لا يشعر بما كان عليه الموسم الماضي.

 

وقال جارسيا، في تصريحات نقلتها صحيفة الميرور: "نحن لا زلنا نعرف سبب عدم احتفال محمد صلاح بتسجيل الأهداف حتى الآن".

 

وتابع: "لا أعتقد بأنه يشعر كما كان في الموسم الماضي، في الموسم الماضي كل شيئ كان يأتي بسهولة ولكن في هذا الموسم يٌكافح في بعض المباريات".

 

وأضاف: "صلاح يحصل على الفرص في بعض الأحيان ولكن لا يُسجل، رٌبما هو يحاول أن يٌثبت نفسه واليوم فعل ذلك بصورة جيدة حقاً".

 

ونجح فريق ليفربول في حسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بهدف دون رد أحرزه الفرعون المصري محمد صلاح.

 

 

المزيد عن: محمد صلاح عدم الاحتفال سبب عدم الاحتفال جارسيا
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