عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب حزن محمد صلاح

كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن رامي ربيع نجم الأهلي هو خليفته في الملاعب وأكد أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هو سبب حزن نجم الفريق محمد صلاح في الفترة الأخيرة.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "رامي ربيعة خليفتي في الملاعب وأتمنى له الشفاء لأن الإصابات أبعدته عن الملاعب".

وواصل : " من وجهة نظري سبب عدم فرحة صلاح بأهدافه توتر علاقته بيورجن كلوب الذي كان يشكك في مستواه في الفترة الأخيرة".

واستكمل: " استقرار المقاولون ودعم المسئولين لي سبب نجاح الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "غيرت مهنتي التي كانت في الجانب الإداري في خلال 5 سنوات وكانت بداية المخاطرة بأني أقود أسوان في الدرجة الثانية وكانت مهمتي صعبة لأن كان هدفهم الصعود للدوري الممتاز رغم ضعف الإمكانيات بعد 11 عام".

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " استفدت بخبرة 10 سنوات تدريب خلال موسمي الأول كمدرب".