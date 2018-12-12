المقاولون العرب: الأهلي والزمالك وبيراميدز طلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:43 ص
ريهام عبدالمحسن
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دعم عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب طاهر محمد طاهر نجم الفريق في قرار احترافه.
وبسؤاله هل الإسماعيلي معمل تفريخ للأهلي، أجاب النحاس:"
في الواقع ممكن ولكن كيف لا يستطيع الحفاظ على لاعبيه، حيث أنه لا يستطيع الحفاظ على
نجومه".
وأضاف :"طاهر محمد طاهر مستمر مع النادي ومطلوب من الأهلي
والزمالك وبراميدز ويفكر في الاحتراف".
وواصل: " ادعم طاهر في قرار احترافه أو اللعب للأهلي
في حالة تحسن نتائج الفريق".
وأكمل: " حصلت وأنا في الثانية عشر من عمري على طقم
كامل للزمالك وكنت ارتديه وأخي زملكاوي وأخ زوجتي أيضاً بالإضافة لنجلي الكبير بينما
إخوانه يشجعون الأهلي".
واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " لو الزمالك ليس لديه
مشكلة في أن يقوده مدرب أهلاوي فليس لدي مشكلة في ذلك".
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