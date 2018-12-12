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المقاولون العرب: الأهلي والزمالك وبيراميدز طلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:43 ص
المقاولون العرب: الأهلي والزمالك وبيراميدز طلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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ريهام عبدالمحسن
 
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دعم عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب طاهر محمد طاهر نجم الفريق في قرار احترافه.

 

وبسؤاله هل الإسماعيلي معمل تفريخ للأهلي، أجاب النحاس:" في الواقع ممكن ولكن كيف لا يستطيع الحفاظ على لاعبيه، حيث أنه لا يستطيع الحفاظ على نجومه".

 

وأضاف :"طاهر محمد طاهر مستمر مع النادي ومطلوب من الأهلي والزمالك وبراميدز ويفكر في الاحتراف".

 

وواصل: " ادعم طاهر في قرار احترافه أو اللعب للأهلي في حالة تحسن نتائج الفريق".

 

وأكمل: " حصلت وأنا في الثانية عشر من عمري على طقم كامل للزمالك وكنت ارتديه وأخي زملكاوي وأخ زوجتي أيضاً بالإضافة لنجلي الكبير بينما إخوانه يشجعون الأهلي".

 

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " لو الزمالك ليس لديه مشكلة في أن يقوده مدرب أهلاوي فليس لدي مشكلة في ذلك".

 

 

 

المزيد عن: عماد النحاس طاهر محمد طاهر رياضة بيراميدز المقاولون العرب الزمالك الاهلي اخبار الرياضة
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