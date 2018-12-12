المقاولون العرب: الأهلي والزمالك وبيراميدز طلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر

دعم عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب طاهر محمد طاهر نجم الفريق في قرار احترافه.

وبسؤاله هل الإسماعيلي معمل تفريخ للأهلي، أجاب النحاس:" في الواقع ممكن ولكن كيف لا يستطيع الحفاظ على لاعبيه، حيث أنه لا يستطيع الحفاظ على نجومه".

وأضاف :"طاهر محمد طاهر مستمر مع النادي ومطلوب من الأهلي والزمالك وبراميدز ويفكر في الاحتراف".

وواصل: " ادعم طاهر في قرار احترافه أو اللعب للأهلي في حالة تحسن نتائج الفريق".

وأكمل: " حصلت وأنا في الثانية عشر من عمري على طقم كامل للزمالك وكنت ارتديه وأخي زملكاوي وأخ زوجتي أيضاً بالإضافة لنجلي الكبير بينما إخوانه يشجعون الأهلي".

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " لو الزمالك ليس لديه مشكلة في أن يقوده مدرب أهلاوي فليس لدي مشكلة في ذلك".