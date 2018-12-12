النحاس: رحيل السعيد لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
Advertisements
ذكر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن رحيل عبد الله السعيد عن الفريق لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي.
وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:
" كارتيرون قدم الكثير للأهلي وقاده لنهائي دوري أبطال أفريقيا وأي مدرب أجنبي
يستطيع صنع الفارق مع الأهلي".
واختتم تصريحاته قائلاً : " رحيل عبد الله السعيد لم
يشكل نقطة فارقة مع الأهلي والفريق يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق".
المزيد عن: عماد النحاس رياضة رحيل السعيد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
Advertisements