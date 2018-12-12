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النحاس: رحيل السعيد لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
النحاس: رحيل السعيد لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي
عبد الله السعيد
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ريهام عبدالمحسن
 
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ذكر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن رحيل عبد الله السعيد عن الفريق لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي.

 

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " كارتيرون قدم الكثير للأهلي وقاده لنهائي دوري أبطال أفريقيا وأي مدرب أجنبي يستطيع صنع الفارق مع الأهلي".

 

واختتم تصريحاته قائلاً : " رحيل عبد الله السعيد لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي والفريق يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق".

المزيد عن: عماد النحاس رياضة رحيل السعيد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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