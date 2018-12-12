النحاس: رحيل السعيد لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي

ذكر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن رحيل عبد الله السعيد عن الفريق لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " كارتيرون قدم الكثير للأهلي وقاده لنهائي دوري أبطال أفريقيا وأي مدرب أجنبي يستطيع صنع الفارق مع الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلاً : " رحيل عبد الله السعيد لم يشكل نقطة فارقة مع الأهلي والفريق يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق".