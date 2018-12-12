شاهد.. لحظة ضبط 5 حمير مذبوحة داخل ثلاجة في شبرا الخيمة

شنت مديرية الطب البيطرى بشبرا الخيمة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة، تحت إشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيلة وزارة الطب البيطرى، والعقيد خالد محمدى رئيس مباحث التموين، وبرئاسة الدكتور محمد سيد حسين رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري.





وأسفرت عن ضبط 5 حمير مذبوحة داخل الثلاجة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتبين للدكتور محمد سيد حسين، أنها ذبائح لحيوانات، وأظهرت اختبار المعمل أنها من الفصيلة الخيلية، وأفادت النتائج بأن الذبائح والأحشاء من الفصيلة الخيلية ذبائح "حمير صغيرة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وتحفظت الحملة على المضبوطات، زتحرر عن ذلك المحضر رقم 35476 لسنة 2018م جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.