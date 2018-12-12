مبادرة التعايش السلمي في الصعيد: ركزنا على العلاج بالفن



واشارت "كمال" في لقاء له مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أنهم بدأوا يوجهون الأطفال بعمل أنشطة جديدة مثل أي ورش أخرى، ولكنها تدفعهم للعمل معا رغم اختلافهم.



أما سامح ثابت، منسق مبادرة التعايش السلمي، فقد قال إنهم ركزوا على العلاج بالفن من خلال الألعاب التي يقدمونها لهم، والأنشطة الخاصة بالنوع، لتغيير المفاهيم المغلوطة عن الفتيات والأولاد.



قالت هناء كمال، منسقة مبادرة التعايش السلمي في الصعيد، إنها تعمل مع الأطفال، ولاحظت وجود صعوبة وحذر في التعامل بين الأطفال الأولاد والبنات، والمسيحيين والمسلمين.