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علاء عابد: "العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين" أهم مبادرة رئاسية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:09 ص
علاء عابد: العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين أهم مبادرة رئاسية
علاء عابد - رئيس لجنة حقوق الإنسان
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نعيم يوسف
 
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور لجنة حقوق الإنسان في مبادرة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين ليس تبرأتهم لأن الحكم هو عنوان الحقيقة.

وأضاف "عابد"، في لقاء له مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن ما يحدث هو "العفو عن العقوبة"، لكي يحصل على فرصة أخرى، وهذه هي أهم مبادرة رئاسية لأنها تساعد في الحديث عنها في المحافل الدولية.

وأشار إلى أنه طالما الشخص سيكون منتجا ومندمجا في المجتمع لا مانع من خروجه، وهذا يعطي أمل للشباب، لافتا إلى أن هناك استجابة كاملة.

ولفت إلى أن هناك بعض المتهمين في قضايا لن يدخلوا في هذه المبادرة مثل من أحرقوا المجمع العلمي، وطمسوا هوية مصر، ومن ارتكبوا جرائم قتل، ومن حرقوا الكنائس.
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