بعثة ريفربليت تصل الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية (صور)

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعثة فريق ريفيربليت الأرجنتيني إلي مدينة أبوظبي في الإمارات، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وسيخوض الفريق الأرجنتيني مباراته الأولى بالبطولة في الدور نصف النهائي، أمام المتأهل من نادي الترجي التونسي ضد ناديي العين الإماراتي وتيم ويلنجتون النيوزلندي.

ومن المقرر أن يخوض نادي ريفيربليت الأرجنتيني المباراة الأولى له في البطولة يوم الثلاثاء القادم 18 ديسمبر في تمام الساعة 6:30 مساءً.

يذكر أن نادي ريفيربليت نجح في الفوز ببطولة كأس الليبرتادوريس بعد انتصاره ضد نادي بوكا جونيورز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور النهائي الذي أقيم علي ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

ويلتقي العين الإماراتي تيم وويلنجتون النيوزولندي، مساء اليوم في افتتاح نهائيات مونديال الأندية والتي تقام بالإمارات بالفترة من 12 حتتى 22 بالشهر الجاري.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك البطولة عبر قنواتها، وسوف يتم نقل هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 2 HD.

ويشارك نادي العين الإماراتي في بطولة كاس العالم للأندية لموسم 2018، بسبب تتويجه ببطولة الدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

ويخوض نادي ريال مدريد الإسباني البطولة بداية من الدور النصف نهائي بصفته بطل قارة أوروبا، وأيضا نادي جوادالاخارا المكسيكى كبطل لكونكاكاف، وتيم ويلنجتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا.

ويعد الممثل العربي الثاني في البطولة هو نادي الترجي التونسي، حيث سيشارك بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي كاشيما انتلرز بطل أسيا، والمتأهل الأخير منذ أيام قليلة نادي ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة العين الإماراتي وتيم ويلنجتون النيوزلندي في الدور الأول بكأس العالم للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.