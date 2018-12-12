رئيس صندوق تطوير العشوائيات: الحكومة لا تملك متر واحد في مثلث ماسبيرو



وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه سيد علي، أنهم يعرضون عليهم الحصول على شقة تمليك في المشروع الجديد يتم تقسيط ثمنها على 30 سنة.



وتابع رئيس صندوق العشوائيات، أن العمل في تطوير المنطقة سيبدأ في الشهر المقبل، مع بداية عام 2019.



ونفى ما تردد عن وجود شركة إماراتية سوف تطور المنطقة، وأن الدولة باعت الأرض، مشددًا: "الحكومة لا تملك متر واحد في مثلث ماسبيرو"، والأرض كلها لملاك أخرين، مثل الكنيسة الأرمينية وشركتين سعوديتين وشركتين كويتيين وشركة ماسبيرو، والشركة القابضة، بالإضافة لصغار الملاك.

قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه يربطه صداقات مع أهالي منطقة ماسبيرو، موضحا أنهم تحدثوا معهم لمعرفة طلباتهم، مشيرا إلى أن المثلث كله سيدخل في التطوير.