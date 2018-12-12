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وزير التعليم العالي يفتتح وحدة الكلى الصناعي والقسطرة القلبية في "الدمرداش" اليوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:42 ص
وزير التعليم العالي يفتتح وحدة الكلى الصناعي والقسطرة القلبية في الدمرداش اليوم
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عددًا من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعي، بمشاركة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.

ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات وحدة الكلى الصناعى وتطويرات وحدة القسطرة القلبية، حيث تم تركيب أحدث وحدة قسطرة قلبية، وتطوير غرف جراحة 4 و5 بمستشفى الدمرداش ، فضلًا عن تطوير مدرج الدكتور البنهاوي وعدد من معامل الكمبيوتر وغيرها من التطويرات والافتتاحات الجديدة.
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