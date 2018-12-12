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موعد مباراة العين الإماراتي وتيم ويلينجتون بكأس العالم للأندية ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:20 ص
موعد مباراة العين الإماراتي وتيم ويلينجتون بكأس العالم للأندية ومشاهدة البث المباشر
حسين الشحات
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أحمد عصام
 
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يلتقي نادي العين الإماراتي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري حسين الشحات، ضد منافسه نادي تيم ويلينجتون النيوزلندى بطل أوقيانوسيا في الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك البطولة عبر قنواتها، وسوف يتم نقل هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 2 HD.

 

ويشارك نادي العين الإماراتي في بطولة كاس العالم للأندية لموسم 2018، بسبب تتويجه ببطولة الدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

 

ويخوض نادي ريال مدريد الإسباني البطولة بداية من الدور النصف نهائي بصفته بطل قارة أوروبا، وأيضا نادي جوادالاخارا المكسيكى كبطل لكونكاكاف، وتيم ويلنجتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا.

 

ويعد الممثل العربي الثاني في البطولة هو نادي الترجي التونسي، حيث سيشارك بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي كاشيما انتلرز بطل أسيا، والمتأهل الأخير منذ أيام قليلة نادي ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة العين الإماراتي وتيم ويلنجتون النيوزلندي في الدور الأول بكأس العالم للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.

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