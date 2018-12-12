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محمد المهدي: الدين أمر مقدس والتدين سلوك بشري

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:10 ص
محمد المهدي: الدين أمر مقدس والتدين سلوك بشري
الدكتور محمد المهدي - أستاذ الطب النفسي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن تجديد أو تنقيح الخطاب الديني، دون تدريب الدعاة بشكل جيد لن يحقق شيئا، موضحا أن غالبية الدعاة يركزون فقط على الجانب المعرفي، وليس السلوكي.

وشدد "المهدي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، على ضرورة اختلاط الدعاة بالناس، وأن يكونوا على دراية بكافة العلوم، وخاصة على النفس، وأن يقيموا ورش عمل لمناقشة المشاكل التي يتعرض لها الناس.

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن الدين أمر مقدس، ولكن التدين عمل بشري، وله عدة مستويات، وهذا ما يؤدي إلى الاختلاف بين البشر، مؤكدا أن رجل الدين مازال له تأثير قوي على الناس ويجب استغلال هذا الأمر في تغير سلوكيات الناس.
المزيد عن: محمد المهدي محمد الباز الدين التدين
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