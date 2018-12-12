عاجل.. وزير الداخلية: فرنسا ترفع مستوى التهديد الأمني وتعلن الطوارئ بجميع أسواق عيد الميلاد





أفاد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، اليوم، بأن 3 أشخاص قتلوا في واقعة إطلاق نار بسوق لعيد الميلاد في ستراسبورج، و350 من عناصر الأمن يتعقبون المسلح الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث.





وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بالمدينة، إن المسلح قاوم قوات الأمن مرتين، مؤكدًا أن الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصًا- حسب "رويترز".





وأضاف كاستانير أن فرنسا رفعت مستوى التهديد الأمني وستعزز الإجراءات الأمنية في جميع أسواق عيد الميلاد وستشدد الرقابة على الحدود.





وعلى قرابة الساعة 7 مساء بتوقيت جرينيتش، أطلق شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورج شمال شرق فرنسا مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 في حالة خطرة.





ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل، ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم "داعش" الإرهابي.



