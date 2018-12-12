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برشلونة يكمل سلسلة "اللاهزيمة" في الكامب نو

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:58 ص
برشلونة يكمل سلسلة اللاهزيمة في الكامب نو
برشلونة
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أحمد عصام
 
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تعادل نادي برشلونة الإسباني ضد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

وتعد هذه المباراة هي رقم 29 التي لم يخسر خلالها البارسا على ملعبه في دوري أبطال أوروبا حيث نجح في تحقيق 27 فوز وتعادلين فقط.

 

وتصدر نادي برشلونة المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، ويحل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

 

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني قد حصل علي لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2015، ولم ينجح في تحقيق اللقب منذ ثلاثة مواسم متتالية.

 

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