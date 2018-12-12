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خبيرة "صحة نفسية": مقابلات المدارس الدولية تأثيرها سلبي على الأطفال

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:04 ص
خبيرة صحة نفسية: مقابلات المدارس الدولية تأثيرها سلبي على الأطفال
سيهار صلاح الدين - الخبيرة في الصحة النفسية
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة سيهار صلاح الدين، الخبيرة في الصحة النفسية والتربية وعضو الجمعية الأمريكية للإرشاد النفسي، إن المقابلات التي تجريها المدارس الدولية هدفها في الأساس "استعراضي واستسهال"، لأنهم لا يريدون التعب مع الطفل.

وأضافت "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هذه المدارس تريد طفلا "جاهز على الفرازة ميتعبنيش خالص.. ميتحركش خالص.. تقريبا مش موجود".

ولفتت إلى أن تاثير هذه الاختبارات سلبي جدا على الأطفال، ويصدرون إحساسا للأهل والأطفال أنهم سيئين، وأن بهم شيئا ما خطأ.

وكشفت عن أن الأطفال يشعرون أنهم أغبياء رغم أنهم ليسوا كذلك، مؤكدة أن الاختبارات التي يضعونها تعبر عن "جهل تربوي".
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