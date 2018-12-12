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علاء عابد يوضح رسائل الوفد المصري في جينيف

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:02 ص
علاء عابد يوضح رسائل الوفد المصري في جينيف
علاء عابد - رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب
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نعيم يوسف
 
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قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك بعض المغالطات التي يتم تصديرها عن مصر، من قبل بعض المنظمات أو الكارهين لمصر.

وأضاف "عابد"، في لقاء له مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن وفدًا مصريًا شارك في الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان في جينيف، وعرضوا ما تفعله مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنهم أرسلوا عدة رسائل خلال هذا الاحتفال، ومنها أن مصر دولة تتقبل النقد، وأن مصر تشارك معهم وليس بمعزل عن المجتمع الدولي، وأيضا أن مصر دولة ذات سيادة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية يأتي بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس رضوخا لدولة أخرى.
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