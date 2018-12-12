متخصص: حجم التجارة بين مصر ودول "الكوميسا" شهدت طفرة كبيرة



وأضاف "زكريا"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن السيسي أصبح يحضر بنفسه لقمم الاتحاد الإفريقي.



وتابع المتخصص في العلوم السياسية، أن مصر في عام 2017 كانت الدولة الأبرز في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول "الكوميسا"، وحجم التبادل التجاري بينها وبين هذه الدول شهد طفرة كبيرة.

قال الدكتور محمود زكريا، متخصص في العلوم السياسية، إن مصر منذ رئاسة الرئي عبدالفتاح السيسي، بدأت نهجا جديدا للدولة المصرية، حيث باتت تشكل دائرة مهمة من دوائر السياسة الخارجية المصرية.