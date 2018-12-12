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"طاق طاقية" للكينج منير لا تزال تحصد مشاهدات الجمهور (فيديو)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
طاق طاقية للكينج منير لا تزال تحصد مشاهدات الجمهور (فيديو)
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طرح الفنان الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,294,372 مشاهدة. 

ويقول مطلع الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبي راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عاوزة تروح لكن قلبي فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".

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