حارس حلواني وفضيحة زميل رمضان صبحي من أبرز غرائب وطرائف كرة القدم في 2018

أيام قليلة تفصلنا عن عام 2019 وتغيب شمس 2018 وهي السنة التي شهدت عددًا من الأحداث الرياضية المثيرة محليًا وعالميًا حيث شهدت بعض من طرائف وغرائب كرة القدم.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز غرائب وطرائف عام 2018:

- بيراهينو والأبناء الثلاثة:

سايدو بيراهينو زميل رمضان صبحي في ستوك سيتي سابقا والذي لم يسجل سوى هدفين خلال 913 يوما ولكنه أصبح أبا لثلاثة مواليد جدد في ظرف 6 أسابيع من ثلاث أمهات مختلفات وهو الأمر الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بشكل كوميدي وساخر.

- كاريوس ليفربول:

أثار أداء الحارس الألماني كاريوس الذي ترك ليفربول ويلعب حاليا في جلطة سراي، سخرية كبيرة عبر وسائل التواصل بسبب هفواته الكارثية والمضحكة مع فريقه السابق في دوري الأبطال واستمر الأمر حتى في الدوري التركي.

- نيمار والسوشيال:

حملة سخرية كبيرة تعرض لها البرازيلي بسبب التمثيل والمبالغة في الوقوع في الإصابة أثناء مشاركته مع السامبا في كأس العالم مما جعل الجماهير تقود حملة كوميكس ضده على السوشيال ميديا.

- حارس سيشل:

ديف مسارد.. أصبح حديث السوشيال ميديا بعد مشاركته غير الموفقة في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2019، بسبب وزنه الزائد وقيل أنه يعمل شيف حلواني.

- كلب يتصدى لهدف:

من غرائب وطرائف عالم كرة القدم ما حدث في مباراة بدوري محلي في الأرجنتين، عندما تسبب كلب في حرمان فريق من هدف مؤكد بنسبة 100%.



