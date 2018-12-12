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وكيل أعمال لاعب وادي دجلة يكشف كواليس مفاوضات ناسيونال ماديرا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:47 ص
وكيل أعمال لاعب وادي دجلة يكشف كواليس مفاوضات ناسيونال ماديرا
كريم ممدوح
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عمرو مصطفى
 
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تحدث مهاب مراد وكيل أعمال كريم ممدوح لاعب وادي دجلة عن مفاوضات ناسيونال ماديرا البرتغالي مع اللاعب في الفترة الماضية.

 

وقال مهاب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المفاوضات بدات من الانتقالات الصيفية الماضية وليست حديثة".

 

وتابع: "وصلنا لاتفاق مع وادي دجلة قبل غلق باب الانتقالات الماضية ولكن الأمور توقفت بسبب عدم الحصول على تصريح السفر لإجراء الفحص الطبي للاعب".

 

وأضاف مهاب: "المفاوضات مستمرة بين وادي دجلة وناسيونال ماديرا حاليًا، إدارة النادي لديها رغبة في رحيل اللاعب خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

 

المزيد عن: ناسيونال ماديرا كريم ممدوح رياضة برنامج الماتش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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