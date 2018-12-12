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الأغنية الأكثر شعبية في القرن الـ 20!

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
الأغنية الأكثر شعبية في القرن الـ 20!
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وكالات
 
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تصدرت أغنية الملحمة البوهيمية "Bohemian Rhapsody" لفرقة الروك البريطانية، كوين، قائمة أشهر أغاني القرن العشرين لتصبح الأغنية الأكثر شعبية على الإطلاق.

ووفقا لمجموعة "يونيفرسال ميوزيك" ولوسائل إعلام، فقد وصل عدد مرات الاستماع لهذه الأغنية إلى أكثر من مليار ونصف عبر مخدمات البث المختلفة.

وألف أغنية "Bohemian Rhapsody"، فريدي ميركوري لألبوم فرقة كوين "ليلة في دار الأوبرا"، الذي أنتج عام 1975، وهي عبارة عن متتابعة مدتها 6 دقائق، وتتكون من عدة أقسام بدون لازمة موسيقية: مقدمة ومقطع أغنية ومقطع أوبرالي ومقطع هارد روك ومقطع ختامي.

وتعتبر الأغنية أهم الأمثلة على نوع الروك التقدمي (البروغريسيف) في السبعينيات، وهي الأغنية الأكثر تكلفة زمن إصدارها.

ودخلت "Bohemian Rhapsody"، قائمة أفضل الأغاني ثلاث مرات، وفقا لـ "Billboard"، في أعوام 1975 و1992 و2018.


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