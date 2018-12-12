‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سموحة يرفض التفريط في نجومه ويطالب الأندية بالاحترافية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:26 ص
سموحة يرفض التفريط في نجومه ويطالب الأندية بالاحترافية
محمد فرج عامر
طباعة
Advertisements
محمد الصو
 
Advertisements

رفض مجلس إدارة نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، التفريط في أي لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأكد عامر في تصريحات عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، على أنه يعمل على بناء فريق قوي قادر على العودة للمشاركات الإفريقية، وليس هدم الفريق.

 

وأضاف عامر: " لابد من إحترام رغبتنا في عدم بيع أي لاعب، وأطالب الأندية بالإحترافية وعدم الحصول على خدمات اللاعبين بطرق غير مشروعة".

 

واختتم أنه يطالب بتطبيق لوائح الفيفا على من يخالف ذلك، وإن كان يرغب في بيع أي نجم من الفريق سيتخطى الأسعار المتواجدة حاليًا والتي تخطت السحاب.

 


المزيد عن: عامل المهمات سموحة رياضة الاخبار الرياضية الاجنبي الاتحاد اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا