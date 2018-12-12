سموحة يرفض التفريط في نجومه ويطالب الأندية بالاحترافية

رفض مجلس إدارة نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، التفريط في أي لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد عامر في تصريحات عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، على أنه يعمل على بناء فريق قوي قادر على العودة للمشاركات الإفريقية، وليس هدم الفريق.

وأضاف عامر: " لابد من إحترام رغبتنا في عدم بيع أي لاعب، وأطالب الأندية بالإحترافية وعدم الحصول على خدمات اللاعبين بطرق غير مشروعة".

واختتم أنه يطالب بتطبيق لوائح الفيفا على من يخالف ذلك، وإن كان يرغب في بيع أي نجم من الفريق سيتخطى الأسعار المتواجدة حاليًا والتي تخطت السحاب.