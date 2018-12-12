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متحدث الري: سد تنزانيا لن يؤثر على حصة مصر والسودان من مياه النيل

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:53 ص
متحدث الري: سد تنزانيا لن يؤثر على حصة مصر والسودان من مياه النيل
سد تنزانيا
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قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إن مصر تدعم التنمية فى دول حوض وهى دائماً وأبدًا تسير في ذلك بما لا ينتج عنه أية أضرار للجانب المصرى، مشدداً على أن البلاد تمتلك خبرات كبيرة وقدرة هائلة على الاستثمار فى إفريقيا.

وأضاف خفاجي خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "on"، أن مصر من خلال تعاونها مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل تؤكد على ترابط الشعوب من أجل تحقيق التنمية، خاصة عندما يكون هناك شريان واحد يربط بين الجميع مثل نهر النيل.

وأشار متحدث الري إلى أن هناك ثقة تامة فى القدرات المائية فى إنشاء المنشآت المائية الضخمة على الأنهار، مشدداً على أن سد تنزانيا الذى ستنفذه شركة المقالون العرب المصرية لن يؤثر على حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل. 
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