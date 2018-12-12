تصريح مفاجئ من أسطورة مانشستر يونايتد عن محمد صلاح

يرى ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول يناسبه اللعب في الطرف الأيمن وليس في الوسط.

وقال فرديناند، في تصريحات صحفية: "صلاح، أعتقد بأن اللعب على الطرف الأيمن يٌناسبه بشكل أكبر من اللعب بالوسط ".

وتابع: "إنه يمتلك المزيد من الحرية على الطرف الأيمن، حيث لا يٌكون محاصر بين لاعبين قلوب الدفاع، يٌمكن أن يلعب على الطرف الأيمن ومن خلال ذلك يٌمكن أن يصل إلى الوسط، لذلك أشعر بإنه يلعب براحة أكبر عندما يلعب على الطرف الأيمن".

وساهم محمد صلاح في تأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن أحرز هدف الفوز على نابولي اليوم في المباراة التي جمعتهما على الأنفيلد في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وحقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد مساء الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.

وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة النهائي :

- باريس سان جيرمان 11 نقطة

- ليفربول 9 نقاط (بفارق الأهداف)

- نابولي 9 نقاط

- النجم الأحمر 4 نقاط