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عاجل.. مصدر طبي يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث مروع أمام مدينة العلمين الجديدة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
عاجل.. مصدر طبي يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث مروع أمام مدينة العلمين الجديدة
حادث مروع على طريق مطروح
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أكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، خروج 23 مصابًا من مستشفى العلمين المركزي، منذ قليل، بعد تحسن حالتهم الصحية، من إجمالي 31 شخصًا أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم اتوبيس مع سيارة نقل ثقيل في الساحل الشمالي طريق "مطروح - إسكندرية".

كانت سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العلمين بعد وقوع تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل ثقيل، وتم بدء تجهيز الطوارئ والفريق الطبي لاستقبال الحالات تحت إشراف الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين.

ومع بدء وصول الحالات تعامل الفريق الطبي بحرفية ومهارة فائقة في إسعاف المرضى، وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على المرضى، وتم حجز عدد 8 مصابين تحت الملاحظة والعلاج.

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