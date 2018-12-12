شاهد.. الكاميرات ترصد لحظة وفاة رجل داخل مسجد



ويظهر في الفيديو "الحاج أحمد"، عندما دخل إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، وأثناءها سجد، ولم يستطع القيام مرة أخرى من سجدته التي طالت حتى ذهب أخرون إليه فوجدوه ميتًا.



كما عرض التقرير آراء أهالي القرية، حيث أكدوا أنه كان شخصا طيبا، و"حياته كلها خير.. ولسانه ميطلعش غير الخير بس".









عرض برنامج "المهمة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتقدمه منى عراقي، مشهد موت رجل أثناء أداء صلاة العشاء داخل أحد المساجد، بعد أن رصدت الكاميرات لحظة وفاته.