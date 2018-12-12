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خاص.. صفقتان من العيار الثقيل على أعتاب المصري البورسعيدي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
خاص.. صفقتان من العيار الثقيل على أعتاب المصري البورسعيدي
المصري
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أحمد شاكر
 
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أكد مصدر من داخل نادي المصري البورسعيدي، أن مسؤولي الفريق أنهوا بشكل كبير الاتفاق مع لاعبين من القارة الإفريقية، ضمن تدعيمات الفريق بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل.


خاص.. صفقتان من العيار الثقيل على أعتاب المصري البورسعيدي

 

ورفض المصدر البوح بجنسية اللاعبين لسرية المفاوضات، والتي سوف يتم الاعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وكان طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أكد أن إدارة ناديه لم تفاوض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الأهلي بعد رحيله عن المارد الأحمر.

 

وأوضح عضو مجلس المصري في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" أن ما تردد عن سعي المصري للتعاقد مع كارتيرون غير صحيح على الإطلاق.

 

وأشار هاشم إلى أكثر من مدرب مطروح على مائدة مجلس المصري حالياً سواء أجنبي أو مصري ، مؤكداً أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي في الصورة.

 

المزيد عن: صفقتان رياضة المصري العيار الثقيل الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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