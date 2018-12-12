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عاجل.. أول فيديو للأنبا يؤانس أسقف أسيوط بعد تعرضه لحادث سيارة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:52 ص
عاجل.. أول فيديو للأنبا يؤانس أسقف أسيوط بعد تعرضه لحادث سيارة
نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
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نشرت الصفحة الرسمية لقناة "سي تي في مباشر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أول فيديو لنيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والذي تعرض لحادث سير منذ قليل.

وظهر الأنبا يؤانس على سرير المستشفى ووجَّه رسالة لمحبيه: "كل سنة وأنتم طيبين يا حبايب معلش كده حادثة بسيطة وكسر بسيط وأنا حاليا في مستشفى الحياة وكل حاجة هتبقى كويسة خالص وإن شاء الله 4 أو 5 أيام وهبقى في أسيوط".

وأوصى يؤانس الأقباط بحضور سهرات كيهك قائلًا: "متنسوش تحضروا سهرات كيهك وإنتم في السهرات تصلوا لنا عشان ربنا يعجل في الشفاء بشفاعة العذراء أم النور في أجمل أيامها في السنة".

وتعرض الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، لحادث سيارة أسفر عن كسر في الفخذ، وذلك أثناء سفره من أسيوط للقاهرة، للصلاة في كنيسة العذراء بأرض الجولف للمشاركة في تسبحة كيهك.


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