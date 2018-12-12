‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المتأهلون رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:36 ص
المتأهلون رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا
برشلونة
طباعة
Advertisements
مني العوضي
 
Advertisements

بدأت أمس الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تعد الفرصة الأخيرة لبعض الفرق لضمان تأهلها للدور الـ16 من البطولة.

 

واستطاعت بعض الفرق حسم تأهلها للدور التالي بصعوية في أول يوم من منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول للتأهل للدور الـ16 بعد أن سجل هدف الفوز أمام نابولي ليتأهل الريدز بينما يتحول بطل إيطاليا للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

 

ونرصد لكم الفرق التي ضمنت التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا:

 

المجموعة الأول:

- بروسيا دورتموند: 13 نقطة

- أتلتيكو مدريد: 13 نقطة

 

المجموعة الثانية:

- برشلونة: 14 نقطة

توتنهام: 8 نقاط

 

المجموعة الثالثة:

- باريس سان جيرمان: 11 نقطة

- ليفربول: 9 نقاط

 

المجموعة الرابعة:

- بورتو: 16 نقطة

شالكة: 11 نقطة

 

المجموعة الخامسة:

- بايرن ميونيخ: 13 نقطة

- أياكس: 11 نقطة

 

المجموعة السادسة:

- مانشستر سيتي: 10 نقاط

 

المجموعة السابعة:

- ريال مدريد: 12 نطة

- روما: 9 نقاط

 

المجموعة الثامنة:

- يوفنتوس: 12 نقطة

- مانشستر يونايتد: 10 نقاط

 

المزيد عن: محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول رياضة دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا