رامي عبد الرازق لـ"الفجر الفني": أرفض الرقابة على "القاهرة السينمائي".. والفيلم المصري لم يكن الأفضل هذا العام





كشف الناقد رامي عبد الرازق، سبب غيابه عن رئاسة برنامج أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، بعد مشاركته في الدورة 39 التي تولت رئاستها د. ماجدة واصف، مؤكدًا أن انشغاله بعمل آخر حال دون تفرغه لمدة 6 أشهر، مدة التحضير للبرنامج.





وأضاف "عبد الرازق" في تصريحات لـ"الفجر الفني" أنه اكتفى بحضور المهرجان كناقد مع إدارة بعض الندوات، مؤكداً أن الدورة 40 حققت نجاحًا ملحوظًا وكانت الأفضل من حيث مستوى الأفلام المشاركة، لافتاً إلى تفوق المسابقة الدولية على البرامج الموازية، عكس ما شهدته الدورة 39 السابقة.



