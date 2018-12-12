باحث: الطلاق أحيانا يكون بداية لبناء الأسرة



وأضاف "معوض"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أننا في المنطقة العربية لدينا مشكلة في ثقافة الاختلاف، والطلاق يجعل من زوجين مجرد مختلفين الى إثنين أعداء خصوصا فى مجتمعنا المصرى.



وتابع الباحث في الشئون الأسرية، أنه لا يوجد تثقيف للزوج والزوجة عن الحياة الزوجية، ويجب أن يكون هناك ثقافة الاختيار، والاختلاف، لافتا إلى أن "ماهتير محمد" حل هذه المشكلة في ماليزيا من خلال تأسيس أكاديمية للدراسة لكي يتم تأهيلهم للزواج.

قال إيهاب معوض، الباحث في الشئون الأسرية، إن الطلاق أحيانا يكون بداية لبناء الأسرة، في حالات مثل أن يكون المنزل في حالة سيئة والزوج يضرب الزوجة.