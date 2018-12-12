‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باحث: الطلاق أحيانا يكون بداية لبناء الأسرة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
باحث: الطلاق أحيانا يكون بداية لبناء الأسرة
إيهاب معوض - الباحث في الشؤون الأسرية
طباعة
Advertisements
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال إيهاب معوض، الباحث في الشئون الأسرية، إن الطلاق أحيانا يكون بداية لبناء الأسرة، في حالات مثل أن يكون المنزل في حالة سيئة والزوج يضرب الزوجة.

وأضاف "معوض"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أننا في المنطقة العربية لدينا مشكلة في ثقافة الاختلاف، والطلاق يجعل من زوجين مجرد مختلفين الى إثنين أعداء خصوصا فى مجتمعنا المصرى.

وتابع الباحث في الشئون الأسرية، أنه لا يوجد تثقيف للزوج والزوجة عن الحياة الزوجية، ويجب أن يكون هناك ثقافة الاختيار، والاختلاف، لافتا إلى أن "ماهتير محمد" حل هذه المشكلة في ماليزيا من خلال تأسيس أكاديمية للدراسة لكي يتم تأهيلهم للزواج.
المزيد عن: مصر النهاردة مختلف توك شو أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا