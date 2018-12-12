الأندية الإنجليزية تتأهل لدور ال16 للمرة الثانية على التوالي

نجحت الأندية الإنجليزية الأربعة في التأهل لدور ال16 للموسم الثاني على التوالي، حيث صعد أيضا الرباعي من دور المجموعات في الموسم الماضي.

وتأهل نادي ليفربول الإنجليزي لدور ال16 بعد احتلاله لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعد المتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يملك 11 نقطة.

حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.

وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق توتنهام صعودا مثيرا بعد التعادل مع نادي برشلونة الإسباني بنتيجة هدف لكل فريق في الكامب نو، والإطاحة بنادي إنتر ميلان الإيطالي بفارق المواجهات المباشرة فقط بين الفريقين.

وصعد قطبا مدينة مانشستر للدور القادم، ولكن يتبقى الجولة الأخيرة التي يخوضها الناديان اليوم الأربعاء، حيث يلتقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نادي هوفنهايم الألماني على ملعب الإتحاد، حيث يحتل السيتي المركز الأول برصيد 10 نقاط.

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نادي فالنسيا في لقاء تحصيل حاصل، حيث يحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر.