خالد صديق يكشف حجم العشوائيات في مصر



وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه سيد علي، أن هناك متابعة مستمرة، ويتم تطبيق القانون على الجميع لكي يعيش المجتمع لسنوات طويلة.



وتابع رئيس صندوق العشوائيات، أن العشوائيات على مستوى مصر في عام 2016 كانت 351 منطقة، وكان في القاهرة وحدها 60 منطقة بحوالي 64 ألف وحدة سكنية، مشددا على أن الأعداد تتغير باستمرار.

وأوضح أن الهجرة الداخلية للقاهرة هي السبب في تكوين العشوائيات.

قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنهم وضعوا قواعد خاصة لكي لا تتحول المناطق الجديدة مثل مناطق "الزلزال"، ومساكن الإيواء، والمساكن الشعبية، ويجب أن تكون هناك شيء من الجدية والصرامة ضد المخطئين.