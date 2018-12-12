عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على رد فعل صلاح بعد تسجيل هدف ليفربول

علق الإعلامي عمرو أديب على تألق محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وتسجيله هدف الفوز لفريقه في شباك نابولي خلال المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الفوز الذي قاد الريدز للصعود للدور ثمن النهائي بالبطولة.

عمرو أديب يُعلق على هدف "صلاح" في نابولي

وكتب "أديب" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " نظره محمد صلاح بعد جول نابولى بتسأل بتصرخ حد عايز حاجه حد عنده شك في موهبتى حد يعرف انا بتعب قد ابه انتوا عارفين في بلدنا مستنيين منى ايه وايه .. كم انت جميل يا صلاح".

وسجل محمد صلاح هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة 34، بعد مرواغة رائعة للمدافع العملاق السنغالي كاليدو كوليبالي، وانفرد تمامًا بالحارس الكولومبي أوسبينا، وسدد الكرة في المرمي بسهولة معلنًا عن فوز فريقه وتأهله للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد هدفه في شباك نابولي رفع الفرعون المصري محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 14 هدفاً مع الريدز في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع أسطورة الفريق إيان راش، كما جاء في المركز الثاني بقائمة أكثر لاعبي الريدز تسجيلًا للأهداف في البطولة القارية علي ملعب "أنفيلد" بتسجيله 9 أهداف، ويأتي خلف اسطورة الليفر ستيفن جيرارد صاحب ا لـ14 هدفًا.

و تصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن الفريقين تأهلهما رسميًا لدور الـ16 بالبطولة، بينما جاء فريق نابولي في المركز الثالث بـ 9 نقاط وتحول لبطولة الدوري الأوروبي، وتذيل النجم الأحمر الترتيب برصيد 4 نقاط وودع البطولة.