"القومي للسكان": مصر تزيد 2.5 مليون مولود سنويا.. وهذه الأرقام مرعبة

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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تزيد 2.5 مليون مولود سنويًا، لافتًا إلى أن قارة أوروبا بالكامل تزيد 5 مليون سنويًا، معقبًا: "مصر تزيد نصف قارة سنويًا، الساعة 12:55 ظهر الثلاثاء وُلد الطفل رقم 98 مليون".



وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حققت طفرات كبيرة في معدل النمو الاقتصادي ولكن الزيادة السكانية تأكل هذا النمو، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون المعدل الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.



وأشار إلى أن معدل الأمية في مصر 26%، ومعدل الأمية بين السيدات والفتيات 31%، متابعًا: "هذه الأرقام مرعبة، ووضعنا استراتيجية مكونة من 5 محاور لتقليل الزيادة السكانية".

