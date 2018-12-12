عاجل.. ننشر الصور الأولى من حادث تصادم مروع أمام مدينة العلمين الجديدة وإصابة 31 شخصا

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، عدد من الصور في حادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل ثقيل، في اللحظات الأخيرة من مساء أمس، أمام مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.





واستقبلت مستشفى العلمين المركزي، 31 مصابًا في حادث التصادم، وتم إسعاف الحالات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والسماح بخروج 23 مصابًا لتحسن حالاتهم، وحجز 8 مصابين تحت العلاج، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.