عاجل.. إصابة 31 شخصا في حادث مروع أمام مدينة العلمين الجديدة
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
Advertisements
Advertisements
أصيب 31 شخصًا إثر حادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل ثقيل، مساء الثلاثاء، أمام مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشماي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
واستقبلت مستشفى العلمين المركزي، 31 مصابًا في حادث التصادم، وتم إسعاف الحالات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والسماح بخروج 23 مصابًا لتحسن حالاتهم، وحجز 8 مصابين تحت العلاج، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.
المزيد عن: مطروح اليوم مطروح مدينة العلمين الجديدة عاجل خبر عاجل حادث مروع حادث تصادم اتوبيس حادث تصادم اخبار مطروح اليوم اخبار مطروح اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة
Advertisements