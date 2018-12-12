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عاجل.. إصابة 31 شخصا في حادث مروع أمام مدينة العلمين الجديدة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
عاجل.. إصابة 31 شخصا في حادث مروع أمام مدينة العلمين الجديدة
حادث مروع أمام العلمين الجديدة
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أصيب 31 شخصًا إثر حادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل ثقيل، مساء الثلاثاء، أمام مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشماي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

واستقبلت مستشفى العلمين المركزي، 31 مصابًا في حادث التصادم، وتم إسعاف الحالات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والسماح بخروج 23 مصابًا لتحسن حالاتهم، وحجز 8 مصابين تحت العلاج، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.
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