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توتنهام يتأهل لدور ال16 بتعادل إيجابي مثير أمام برشلونة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:40 ص
توتنهام يتأهل لدور ال16 بتعادل إيجابي مثير أمام برشلونة
توتنهام
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أحمد عصام
 
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نجح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعادل مع نادي برشلونة الإسباني بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة للبارسا، بينما تعادل نادي توتنهام عن طريق البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

 

وبهذه النتيجة يتأهل نادي توتنهام إلى الدور القادم بعد احتلاله وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد المتصدر نادي برشلونة برصيد 14 نقطة.

 

وأطاحت تلك النتيجة بنادي إنتر ميلان الإيطالي، بسبب مواجهة المباشرة بين ناديي توتنهام والفريق الإيطالي، والتي تعد في صالح الفريق الإنجليزي.

 

المزيد عن: رياضة توتنهام برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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