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اليوم.. محمد رجب يتحدث عن مشواره الفني في "حفلة 11"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:45 ص
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مريم الشريف
 
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يحل الفنان محمد رجب، ضيفًا على برنامج "حفلة 11" الذى تقدمه المذيعة سمر يسري، على قناة "ON E"، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


ومن المقرر أن يتحدث "رجب" عن مشواره الفني، وأعماله الدرامية والسينمائية المقبلة، كما يكشف عن علاقاته بزملائه في الوسط الفني.
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