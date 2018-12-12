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في ذكرى ميلادها.. جوجل يحتفل بميلاد فنانة شهيرة !

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:34 ص
في ذكرى ميلادها.. جوجل يحتفل بميلاد فنانة شهيرة !
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الفجر الفني
 
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يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محي الدين. 

باية محي الدين، لم تكن توقع لوحاتها باسمها، كما أنها تعتبر واحدة من الأسماء المتميزة في الفن التشكيلي، ليس في الجزائر والوطن العربي فحسب بل في العالم.

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