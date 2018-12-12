برلمانية تكشف أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:19 ص
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
أرجعت سولاف درويش عضو مجلس النواب، ارتفاع نسب الطلاق في مصر إلى الزواج المبكر، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافات لدى الأسر وللمرأة، موضحة: "البنت لما بتتزوج فى مرحلة مبكرة تكون سعيدة بالفستان، وعندما تصل لسن النضج تريد أن تستقل".
وأضافت "درويش"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هناك نسبة عالية من حالات الطلاق تتم فى الطبقة المتوسطة والفقيرة، مشيرة إلى أن الإعلام من العوامل المؤثرة بالسلب على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر.
وأضافت "درويش"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هناك نسبة عالية من حالات الطلاق تتم فى الطبقة المتوسطة والفقيرة، مشيرة إلى أن الإعلام من العوامل المؤثرة بالسلب على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر.
المزيد عن: نسب الطلاق مصر مجلس النواب عاجل سولاف درويش ارتفاع نسب الطلاق اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة
Advertisements