برلمانية تكشف أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر

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أرجعت سولاف درويش عضو مجلس النواب، ارتفاع نسب الطلاق في مصر إلى الزواج المبكر، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافات لدى الأسر وللمرأة، موضحة: "البنت لما بتتزوج فى مرحلة مبكرة تكون سعيدة بالفستان، وعندما تصل لسن النضج تريد أن تستقل".



وأضافت "درويش"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هناك نسبة عالية من حالات الطلاق تتم فى الطبقة المتوسطة والفقيرة، مشيرة إلى أن الإعلام من العوامل المؤثرة بالسلب على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر.

