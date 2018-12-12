أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك رسميا بنقل مباراة القطن التشادي فى كأس الكونفيدرالية بذهاب دور الـ 32 لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.

رسميا.. نقل مباراة الزمالك الإفريقية إلى ملعب برج العرب





وكان أمن القاهرة طلب نقل المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل لملعب برج العرب بسبب التواجد الجماهيري الكبير المتوقع حضوره للزمالك.

وقام مسئولو الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور المباراة .

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى:

100 جنيه للمقصورة الرئيسية و50 جنيهًا للدرجة الأولى و40 جنيهًا للدرجة الثانية و30 جنيهًا للدرجة الثالثة "الموحدة".

وسيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول ، اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا.