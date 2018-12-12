وقف تنفيذ عقوبة حبس تامر عبد المنعم في قضية شيكات محمد فؤاد

أصدر المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لشمال الجيزة قراره اليوم (١١ ديسمبر) بوقف تنفيذ العقوبة ضد الفنان والمنتج تامر عبد المنعم في القضية رقم ١١٢٣٣ لسنة ٢٠١٧ و المستأنفة بالقضية رقم ٥١٦٧ لسنة ٢٠١٨ و الخاصة بالشيكات المحررة من جانب تامر عبد المنعم لصالح المطرب محمد فؤاد.









وكان تامر عبد المنعم قد حرر شيكين بصفته منتج مسلسل "الضاهر" لصالح محمد فؤاد لتأمين أجر الأخير نظير قيامه بالتمثيل في المسلسل رغم إبرام الشركة عقدا ينص على هاتين القيمتين؛ ما رآه عبد المنعم نوعا من الإمعان من جانبه في طمأنة المطرب محمد فؤاد، إلا أن توقف أعمال تصوير المسلسل بقرار من إحدى الجهات السيادية حال دون بيع المسلسل للقنوات و تعثر المنتج في الوفاء بالمبلغين، الأمر الذي حدا بفؤاد باللجوء للنيابة رافضا رد الشيكين رغم أن التعثر في تسديدهما جاء نتيجة لظروف قهرية منصوص عليها بالعقد الأصلي؛ و كذا قيام فؤاد برفض جميع محاولات التصالح بتسديد المبالغ له شخصيا في جو يسوده الود؛ خاصة بعد حصول منتج العمل على جميع الموافقات التي تسمح باستئناف التصوير بما فيها الجهة السيادية التي سبق و أن أبدت اعتراضها.









وصرح الفنان تامر عبد المنعم بأن قرار السيد المحامي العام الأول بوقف تنفيذ العقوبة ليس مستغربا على رجالات النيابة والقضاء في مصر والذين يثبتون في كل يوم مدى حرصهم على تحقيق العدالة و إعلاء قيم الحق ؛ مشيرا إلى انتوائه بدء استكمال أعمال ما تبقى من مشاهد تصوير "الضاهر" حتى يخرج للجمهور المصري والعربي في أبهى صورة فنية.









وصرح محمد المسلاوى محامى تامر عبد المنعم بأن قرار إيقاف تنفيذ العقوبه سارى المفعول من لحظه أصداره من قبل النيابه العامه وأن عودة تامر بموجبه إلى مصر ستكون خلال ساعات؛ مؤكدا ان استكمال أعمال المسلسل هى الخطوه القادمه والمتوقع ممن استلم كامل امواله ان يؤدى دوره في المسلسل بموجب أصل التعاقد على أكمل وجه.







