أستاذ علم اجتماع: 190 ألف حالة طلاق في 2017

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وصفت الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ علم الاجتماع القانوني، ارتفاع نسبة الطلاق بأنها ظاهرة عالمية، ولكن مصر تحتل المركز الأول فى نسبة الطلاق عالميًا.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأول، مساء الثلاثاء، أن مصر فى 2017 حدث بها حوالي 190 ألف حالة طلاق، مشيرا إلى أن طبيعة الأسر المصرية تغيرت عن الماضي.



وتابعت أستاذ علم الاجتماع أن جميع أطراف الطلاق تدفع الثمن، متابعة: "العلاقات الزوجية فى الفترة الأخيرة أصبحت سلعة ؛ لأن طلبات بعض الأسر مرتفعة وتتسبب في مشاكل

