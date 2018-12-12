أستاذ علم اجتماع: 190 ألف حالة طلاق في 2017
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
وصفت الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ علم الاجتماع القانوني، ارتفاع نسبة الطلاق بأنها ظاهرة عالمية، ولكن مصر تحتل المركز الأول فى نسبة الطلاق عالميًا.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأول، مساء الثلاثاء، أن مصر فى 2017 حدث بها حوالي 190 ألف حالة طلاق، مشيرا إلى أن طبيعة الأسر المصرية تغيرت عن الماضي.
وتابعت أستاذ علم الاجتماع أن جميع أطراف الطلاق تدفع الثمن، متابعة: "العلاقات الزوجية فى الفترة الأخيرة أصبحت سلعة ؛ لأن طلبات بعض الأسر مرتفعة وتتسبب في مشاكل
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأول، مساء الثلاثاء، أن مصر فى 2017 حدث بها حوالي 190 ألف حالة طلاق، مشيرا إلى أن طبيعة الأسر المصرية تغيرت عن الماضي.
وتابعت أستاذ علم الاجتماع أن جميع أطراف الطلاق تدفع الثمن، متابعة: "العلاقات الزوجية فى الفترة الأخيرة أصبحت سلعة ؛ لأن طلبات بعض الأسر مرتفعة وتتسبب في مشاكل
المزيد عن: طلاق حالة طلاق توك شو اخبار مصر اليوم اخبار توك شو أخبار مصر
Advertisements