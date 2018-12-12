أحمد حاتم يعلن موعد عرض "قصة حب" في السينمات
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
مريم الشريف
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كشف الفنان أحمد حاتم، عن تقديمه شخصية "مهندس" خلال فيلمه الجديد "قصة حب"، يتعرض لحادث اليم يؤدي إلى فقدانه بصره، لافتا إلى أن القصة تدور فى إطار رومانسي.
وأضاف "حاتم" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" المعروض على قناة "ON E"، أن الفيلم من المقرر عرضه خلال أجازة منتصف العام.
وأشار إلى أنه سعيد جدًا بتقديمه عمل رومانسى، كما عبر عن أمنيته فى تقديم أكشن الفترة المقبلة.
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