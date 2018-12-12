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الباطن يفتح مدرجاته مجانًا أمام الاتحاد بالدوري السعودي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:07 ص
الباطن يفتح مدرجاته مجانًا أمام الاتحاد بالدوري السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
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قررت إدارة نادي الباطن السعودي، برئاسة ناصر الهويدي، أن يتم فتح مدرجات ملعب النادي مجانا في مبارة الاتحاد، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين.

وأعلن حساب النادي السماوي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانا للجمهور الرياضي في مباراة الباطن والإتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة السنة الرابعة لبيعهة ملكنا".

ومن الجدير بالذكر أن الباطن يحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.
المزيد عن: كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي الباطن السعودي الاتحاد السعودي
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