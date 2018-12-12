بالفوز على نابولي.. محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا





حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.









وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة النهائي :

- باريس سان جيرمان 11 نقطة - ليفربول 9 نقاط (بفارق الأهداف) - نابولي 9 نقاط - النجم الأحمر 4 نقاط وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.







