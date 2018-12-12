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باريس سان جيرمان يسحق النجم الأحمر ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:02 ص
باريس سان جيرمان يسحق النجم الأحمر ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
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منى العوضي
 
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فاز فريق باريس سان جيرمان على النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


تقدم باريس سان جيرمان بهدف أول عن طريق إديسون كافاني بالدقيقة 9، قبل أن يضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 40، والثالث جاء من خلال ماركينيوس في الدقيقة 74، فيما سجل مبابي الرابع بالثواني الأخيرة.


وسجل هدف النجم الأحمر بلجراد الوحيد طوال المباراة اللاعب ماركو جوبليتش في الدقيقة 56.


وبهذه النتيجة؛ رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 11 ليتأهل للدور التالي من البطولة بينما يودع بطل صربيا دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

المزيد عن: دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان النجم الأحمر
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