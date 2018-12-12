عبد المنعم السيد: "الأوقاف" تعتبر أغنى هيئة مصر

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علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، قائلًا إن ملف الأوقاف متضخم بالأرقام والقصور التي تمتلكها الأوقاف منذ قديم الأزل.



وأوضح "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مصر لديها أوقاف سواء كانت عقارات أو مباني أو أراضي أو شركات أو مصانع وحوالي 21 شركة بحجم أموال تستثمر بـ ترليون و37 مليار، هذا الرقم يوازي حجم إرادات دول، ولكن حجم الإدرات الناتجة عنه لا تتجاوز 500 مليون.



وأكد أنه يجب إعادة هيكلة الأوقاف المصرية لاستغلالها بشكل جيد؛ حتى يكون هناك عوائد كبيرة تستفيد منها الدولة، لافتًا إلى أن القانون سيضع ضوابط، وسيشكل لجان للاستفادة من هذه الأوقاف وحسن استغلالها، متابعًا: "هيئة الأوقاف تعتبر أغنى هيئة داخل جمهورية مصر العربية".

